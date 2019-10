Lesung in der Stadtbücherei : Wenn Phantasie auf Geschichte trifft

Bestsellerautor Peter Prange war in der Stadtbücherei Wermelskirchen zu Gast. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Peter Prange war am Donnerstagabend in der Stadtbücherei zu Gast. Der Romanautor bewies einmal mehr, dass er ein großer Geschichtenerzähler ist.

Es beginnt mit Geplauder. Peter Prange witzelt von der Bühne aus mit Buchhändlerin Gabriele van Wahden, er scherzt mit einem Zuhörer aus der ersten Reihe, der aus seinem Heimatort im Sauerland angereist ist. Er erzählt von seinen Eltern, die ein Bettengeschäft hatten, seinem Zivildienst in Lüdenscheid und beginnt ein kleines launiges Gespräch mit dem Publikum. Peter Prange ist bestens aufgelegt – und er wirkt authentisch, wie er von seinem Tisch auf der Bühne in der Stadtbücherei die Aufwärmphase meistert.

In den nächsten 90 Minuten bestätigt sich dann das, was die meisten Besucher ohnehin schon wussten: Peter Prange ist ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Das hat die deutsche Filmindustrie schon vor Jahren erkannt und begonnen, seine Romane zu verfilmen. Erst das „Bernstein Amulett“, im nächsten Jahr zeigt die ARD „Unsere wunderbare Jahren“. Sein Talent, Geschichten zu erzählen, entdecken am Donnerstag auch die Zuhörer der beinahe ausverkauften Lesung. Prange spricht wie gedruckt und ist gleichzeitig so erzählerisch unterwegs, dass die Zuhörer in Nullkommanichts mittendrin sind in der Geschichte der Familie Ising, die Prange in seinen beiden neuen Romanen „Eine Familie in Deutschland“ erzählt. Da treffen Figuren, die aus seiner eigenen Feder stammen, auf historische Figuren wie Leni Riefenstahl und Adolf Hitler. Da trifft Phantasie auf Geschichte. Manches ist wahr, manches ist erfunden. Das gilt für die Hauptakteure aber auch für viele Szenen. Manchmal sind sie dem Geschichtsbuch entlehnt, dann lässt Prange seine eigenen Figuren eintauchen in die Realität des Nationalsozialismus – von der Machtergreifung bis zur Kapitulation.

Info Deutsche Geschichte zwischen Romanseiten Autor Peter Prange wurde 1955 im Sauerland geboren. Das Aufwachsen in der Nachkriegszeit habe ihn geprägt, sagt er. Heute Lebt der Autor in Tübingen. Bücher Gleich nach seiner Dissertation begann Peter Prange seine ersten Bücher zu veröffentlichen – Sachbücher wie Romane. Zuletzt erschien von ihm der Zweiteiler „Eine Familie in Deutschland“.

Warum er sich gerade diesem Stoff gewidmet habe? „Es ist so einfach, ein anständiger Mensch zu sein, wenn man in guten Zeiten lebt“, sagt der Autor, „aber ich wollte ein Gespür dafür bekommen, wer ich selbst gewesen wäre, wenn ich 30 Jahre früher auf die Welt gekommen wäre.“ Also hat er sich an seinen Zweiteiler um die Geschichte der Familie Ising auf Spurensuche gemacht – und so viele Handlungsstränge und Figuren geschaffen, so viele Perspektiven gewagt, dass er der großen Frage nach der Verführbarkeit des Menschen tatsächlich auf die Spur gekommen ist. Er hat diesen schleichenden Prozess beobachtet, der zeigt, was aus Menschen werden kann, wenn ihnen ein Führer Glück, Erfolg und Gerechtigkeit verspricht. „Dass dieses Thema nun wieder so aktuell ist, das hatte ich nicht erwartet“, sagt Prange, „ich wünsche mir, dass dieses Buch sensibilisieren kann.“