Amtsgericht Wermelskirchen : Freispruch wegen Zweifel an der Schuld des Angeklagten

Wermelskirchen Ein eminent wichtiger Grundsatz der Rechtsprechung lautet In dubio pro reo – auf Deutsch: Im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt letztlich nichts anderes, als dass die Schuld des Angeklagten zweifelsfrei bewiesen sein muss, um zu seiner Verurteilung zu führen. Das ist im Amtsgericht Wermelskirchen zuletzt nicht gelungen.

Sollten für das Gericht letzte Zweifel an der Schuld bestehen, kann der Angeklagte also auch nicht verurteilt werden. Zur Anwendung kommt dieser Grundsatz, der übrigens nicht in einem Gesetz festgelegt ist, etwa dann, wenn Aussage gegen Aussage steht – und auch Zeugen kein Licht ins Dunkel der verhandelten Angelegenheit bringen können. So jüngst im Amtsgericht, als gegen einen 21-Jährigen Wermelskirchener wegen Vortäuschen einer Straftat und Falschaussage gegenüber Polizeibeamten verhandelt wurde.