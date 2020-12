Sternsinger in Wermelskirchen : Die Grunewalder Sternsinger stehen in den Startlöchern

Umhänge und Bastelsets für Kronen gaben Andrea Spieß (r.) und Andrea Butlin (M.) in Grunewald aus - wie an Verena Steinhoff. Foto Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Grunewald Katholiken in Grunewald freuen sich über große Bereitschaft der Kinder und bringen die Sternsinger-Spendenaktion unter Vorbehalt auf den Weg.

„Sternsinger kommen und Sternsinger singen. Wollen euch Licht und den Segen bringen“: Ob sich die Kinder in ihren Gewändern dieses Jahr auf den Weg machen können, steht noch in den Sternen. „Wir warten die Entwicklungen der Pandemie und die gesetzlichen Vorgaben ab“, sagt Andrea Spieß, als sie am Freitag vor St. Apollinaris in Grunewald die Gewänder der Sternsinger ordnet. Gemeinsam mit Andrea Butlin hat sie die Kinder an diesem Abend eingeladen, Gewänder und Kronen vor der Kirche abzuholen und sich als Sternsinger eintragen zu lassen. „Die Resonanz ist toll“, sagt Andrea Spieß, „die Kinder stehen in den Startlöchern.“ Fast 30 Jungen und Mädchen kommen zur Kirche, um sich für die Aktion zu melden.

Während andere Gemeinden – wie die Nachbarn aus Burscheid – die Aktion für dieses Jahr bereits abgesagt und per Brief um Spenden gebeten haben, wollen die Grunewalder und die Partner aus St. Michael coronakonforme Möglichkeiten finden. „Diese Aktion war uns immer wichtig“, sagt Andrea Spieß, „Kindern sammeln für andere Kinder in aller Welt Geld.“ Die Spenden, die die Sternsinger an den Türen erhalten, fließen in den großen, bundesweiten Topf des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ – weltweit werden Kinder in Armut mit dem Geld unterstützt. „Wir wollen dieses Jahr nicht einfach zuhause bleiben“, sagen Andrea Butlin und Andrea Spieß.

Manches allerdings müsse ganz anders organisiert werden, als in früheren Jahren: „Eine gemeinsame Vorbereitung ist nicht möglich“, sagt Andrea Butlin. Also stattet sie Kinder und Eltern am Freitag nicht nur mit Umhängen und Hygieneregeln aus, sondern auch mit Liedtexten. „Viele der Kinder können die Melodien noch vom letzten Jahr“, sagt sie, „wir hoffen, dass die Eltern mit ihnen ein bisschen üben.“ Denkbar sei ohnehin, dass die Sternsinger in diesem Jahr auf die Melodien und das Singen verzichten und stattdessen ihre Verse aufsagen, erklärt Andrea Spieß. Auch die Kronen können die Kinder dieses Jahr nicht gemeinsam basteln: Das Bastelset erhalten sie bei der Anmeldung vor der Kirche.