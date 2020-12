Bildung im Rheinisch-Bergischen Kreis : Jugendliche informieren sich bei Studienorientierung

Rhein-Berg Dieses Mal am Bildschirm im eigenen Zuhause: Die große kreisweite Studienmesse war ein Erfolg. Knapp 1000 angehende Abiturienten der Region informierten sich über 30 verschiedene Studiengänge.

Was üblicherweise jährlich auf dem Campus der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach und als große kreisweite Studienmesse stattfindet, lief diesmal pandemiebedingt auf dem Bildschirm im eigenen Zuhause. Und das mit Erfolg: An den zwei Tagen der Studienorientierung, organisiert durch das Koordinierungsbüro „Übergang Schule-Beruf“ des Rheinisch-Bergischen Kreises, informierten sich knapp 1000 angehende Abiturienten der Region über 30 verschiedene Studiengänge. Beinahe so viele wie bei der Veranstaltung auf dem Campus. Insgesamt wurden rund 4000 Vorträge gebucht.