Prozess um getötete Greta aus Viersen : Angeklagte wirkte wie ein Roboter

Eine 25-jährige Erzieherin soll nicht nur für den Tod der kleinen Greta aus Viersen verantwortlich sein, sondern vorher bereits Kita-Kinder in anderen Städten misshandelt haben. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Viersen/Mönchengladbach Die Erzieherin (25), die wegen Mordes an der dreijährigen Greta angeklagt ist, soll vorher bereits in anderen Kitas Kinder misshandelt haben. Was ehemalige Kollegen aus Krefeld und die Mutter eines Kita-Kindes aussagten.