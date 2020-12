Verkehrssicherheit in Wermelskirchen : Stadt sorgt für sicheren Fußweg

Wermelskirchen Die Verwaltung hat Winterdienst angeordnet für die Brücke zum öffentlichen Parkplatz an der Feuer- und Rettungswache. Wer für die Verkehrssicherheitspflicht letztendlich zuständig ist, muss wohl im Frühjahr endgültig geklärt werden.

Gute Nachricht für alle Autofahrer, die ihre Wagen auf dem Parkplatz an der Feuerwache abstellen und von dort über die Brücke in die Innenstadt gehen. Die Stadtverwaltung sorgt ab sofort dafür, dass es auf der Brücke, die über die B 51 zum Brückenweg führt, bei Schnee und Glätte nicht mehr zu zusätzlichen Rutschpartien kommt. „Wir werden im Winter auf der Brücke streuen, damit alle sicher diesen Weg nehmen können“, kündigt Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes auf Nachfrage dieser Redaktion an. Eine schnelle, bürgerfreundliche Enscheidung der Stadtverwaltung, der allerdings ein großes Hin und Her über die Zuständigkeit für die Brücke vorangegangen war (wir berichteten).