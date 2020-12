Kostenpflichtiger Inhalt: Amtsgericht Leverkusen : Raub mit Jagdmesser: Zeuge verweigert die Aussage

Die Wahrheitsfindung gestaltete sich vor dem Amtsgericht schwierig. Foto: dpa/Volker Hartmann

Leverkusen Zeugenaussagen sind bei Gericht besonders wichtig. Sie sind oft der Hauptgrund für eine Urteilsfindung. In einem Prozess gegen zwei Männer um einen mutmaßlichen Raub am 14. April 2019 erschienen zwei Hauptbelastungszeugen nicht, und der dritte wollte sich nicht an das fragliche Geschehen vor rund eineinhalb Jahren erinnern.