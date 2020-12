Rettungsdienst in Wermelskirchen : Feuerwehr ist gerüstet für Corona-Winter

Diese Container hat die Stadt am ehemaligen Feuerwehr-Gerätehaus Kreckersweg aufgestellt. Sie dienen den Sanitätern als Unterkünfte. Foto: Feuerwehr

Kreckersweg In Kreckersweg wurden jetzt Container aufgestellt. Damit ist die Zeit der Enge in dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus beendet. So können sich die Sanitäter auch in Corona-Zeiten im Gebäude aufhalten.

Bereits seit April dieses Jahres ist täglich ein Rettungswagenteam, zeitweise auch das Notarzt-Einsatzfahrzeug der Feuerwehr an den improvisierten Standort in Kreckersweg verlegt, um der räumlichen Enge auf der Feuer- und Rettungswache aus dem Wege zu gehen – und die Außenbezirke schneller zu bedienen. Durch die Anmietung von Raummodulen für den Außenstandort entstehen nun für ein paar Monate vier kleine Räume. „Kontakte zu reduzieren ist eine Schlüsselmaßnahme um eine Einschleppung von Infektionen in den laufenden Dienstbetrieb zu verhindern“ erklärt Holger Stubenrauch, Leiter der Feuerwehr jetzt in einer Presseerklärung.

„Wir haben zwar den Anbau an der Feuer- und Rettungswache zur Verfügung, aber auch dort müssen die innerdienstlichen Kontakte stark eingeschränkt werden, so dass wir jeden Raum benötigen. Durch die Auslagerung von rettungsdienstlichen Funktionen nach Kreckersweg haben wir zumindest einen kleinen Spielraum auf der Hauptwache. Dank der schnellen Hilfe des städtischen Gebäudemanagements konnte unsere Anforderung für den imporvisierten Standort Kreckersweg sehr zügig umgesetzt werden“, betonte Stubenrauch.

In den vergangenen Monaten konnten sich die Sanitäter im ehemaligen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr durch die Nutzung der Fahrzeughallen und des Außenbereichs weitestgehend aus dem Wege gehen, aber dies ist jetzt im Winter nicht vertretbar. „Auch wir hoffen, dass wir irgendwann wieder in einen Normalbetrieb zurückkehren können“, so Feuerwehrchef Holger Stubenrauch. „Unser jetziger Fokus liegt auf dem bestmöglichen Schutz aller unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Brandschutz und im Rettungsdienst, um weiterhin schnell und professionell für die Bürger da sein zu können.“

(tei.-)