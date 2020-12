Einzelhandel in Wermelskirchen : Neues Küchenstudio an unterer Eich

Neues Küchenstudio an unterer Eich

Einzelhandel in Wermelskirchen

Jörn Schneider (56) hat in Wermelskirchen ein Küchenstudio eröffnet. Hier steht er in der Eventküche. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Jörn Schneider hat sich selbstständig gemacht – zum zweiten Mal. Der Start seiner Eventküche verzögert sich indes: Erst nach der Corona-Krise kann er zeigen, was alles machbar ist. Natürlich vor Publikum und mit Verköstigung.

Ziemlich gut angelaufen ist das neue Küchenstudio an der unteren Eich in den Worten von Inhaber Jörn Schneider. „Da bin ich positiv überrascht“, sagt der 56-jährige Wermelskirchener, nicht ohne Stolz in der Stimme. Vor rund zwei Wochen hat er das Geschäft eröffnet,