Liberale hatten auf CDU-Versammlung Grußworte gesprochen : FDP wirft Bürgermeister Bleek Respektlosigkeit vor

Wermelskirchen Die FDP wehrt den Vorwurf von Bürgermeister Rainer Bleek ab, ein „willfähriger Steigbügelhalter“ für die CDU zu sein. Dies sei man weder für die Christdemokraten noch für irgendeine andere demokratische Partei oder Bürgerbewegung, schreiben FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Frommenkord und sein Fraktionskollege Stephan Theil in ihrer Stellungnahme zur Reaktion Bleeks nach der Jahreshauptversammlung des CDU Ortsverbandes.

Die FDP habe mehrfach bewiesen, „Sachverhalte im Sinne der Bürger von Wermelskirchen kritisch zu hinterfragen, immer wieder den Bürger weniger belastende Alternativen aufzuzeigen und nicht jede Investition blindlings mehrheitsbeschaffend abzunicken“, so Frommenkord.

Wie berichtet, haben Marco Frommenkord und Stefan Theil an der Jahreshauptversammlung teilgenommen und Grußworte gesprochen. An diesem Abend probten CDU und FDP den Schulterschluss mit dem Ziel, dass der nächste Bürgermeister aus dem konservativen Lager kommt. Bleek hatte daraufhin appelliert, nicht jetzt schon den Kommunalwahlkampf einzuläuten. Es sei wünschenswert, in den nächsten Monaten politisch noch weitere wichtige Weichenstellungen gemeinsam für die Stadt hinbekommen, meinte Bleek mit Blick auf die Umsetzung anstehender Projekte.