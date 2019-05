Hauptschüler treffen sich in Wermelskirchen : Schüler halten auch nach 35 Jahren fest zusammen

Wermelskirchen Ehemalige Hauptschüler des Abschlussjahrgangs 1984 trafen sich jetzt in Wermelskirchen und erinnerten sich an alte Zeiten.

Wessen Hauptschul-Abschluss inzwischen 35 Jahre zurückliegt, kann schon mal an das Älterwerden denken. Dieser Meinung waren zumindest die Organisatoren des Treffens des Abschlussjahrgangs 1984 der Hauptschule, Andrea Guntermann, Frank Müller sowie Jürgen Konrad, und erlaubten sich einen Scherz. Vor der Gaststätte „Zum Kamin“ in Dabringhausen-Stumpf platzierten sie einige Rollatoren, um das Älterwerden der knapp 30 Teilnehmer humorvoll auf die Schippe zu nehmen.

Mit einem Augenzwinkern zu sehen waren auch die Retro-Süßigkeiten, die das Team auf die Tische verteilt hatte: Gold-glänzende Schokomünzen, Brause-Lippenstift-Lutscher oder Kaugummi-Zigaretten, die sich heutzutage politisch korrekt gar nicht mehr so bezeichnen dürfen, erinnerten an die Schulzeit.

„Wir waren auf einer sehr kleinen, familiären Schule. Das war an der Dörpfeldschule, damals die Hauptschule-Mitte, schon besonders“, beschrieb Oliver Platt, der beim Treffen dabei war und heute als Kommunalpolitiker die Schullandschaft in Wermelskirchen mit beeinflusst. „Wir haben die Hauptschule-Mitte quasi mit in die Hauptschule-Ost umgezogen. Die meiste Schulzeit haben wir an der Mitte verbracht, nach deren Auflösung dann noch ein paar Monate an der Ost“, erinnerte Jürgen Konrad.