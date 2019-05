Familienturnier des SC Wermelskirchen in der Schuberthalle : 43 Teams lassen fünf Stunden die Federbälle fliegen

Die Sieger des A-Feldes: Yesim Asik und Andre Krägenbrink wiederholten ihren Vorjahreserfolg. Auf Platz 2 folgten die Vorjahresdritten Philip und Stefan Bahr, die fünfmal erfolgreich waren.Platz 3 erreichten Jonas und Martina Schruba. Foto: Michael hackstein/Michael Hackstein

Wermelskirchen (mh/tei.-) Eine Turnieridee des Ski-Clubs Wermelskirchen aus dem Jahre 2000 feierte Geburtstag: Zum 20. Mal fand das beliebte Badminton-Familienturnier statt, zu dem am Sonntag 43 Teams in der Halle Schubertstraße angetreten waren.

Spaß und Freude am Spiel standen bei dieser Veranstaltung im Vordergrund, spielerisches Können und sportlicher Ehrgeiz sorgten darüber hinaus für Spannung und eine tolle Atmoshäre in der Halle.

Neben Mitgliedern des Ski-Clubs ließen auch Familien aus Dabringhausen, Hückeswagen und Lützenkirchen fünf Stunden lang die Federbälle fliegen. Die Familienteams spielten gemeinsam, freuten sich nach gelungenen Aktionen, waren auch schon mal ärgerlich über Fehler des Partners, gingen nach einem Sieg stolz, aber auch nach einer „bitteren“ Niederlage noch „erhobenen Hauptes" vom Feld.

Die Sieger des B-Feldes: Fynn und Jannik Senss waren nicht aufzuhalten. Sie siegten vor Anna-Lena, Lennart und Martin Fleschenberg. Platz 3 erreichten Emma und Hanna Schledorn. Foto: Michael Hackstein

„Wo gibt es schon eine Sportveranstaltung, bei der Kinder und Eltern ein Team bilden, in dem häufig der jüngere Teilnehmer als aktiver Spieler im Verein und damit als der Erfahrenere den Ton angibt?" Norbert Seidenberg, Vorsitzender der Badmintonabteilung des Ski-Clubs, sieht hier einen der Gründe für das seit Jahren ungebrochene Interesse an dieser Veranstaltung. Die Organisatoren des Ski-Clubs sorgten für möglichst ausgeglichene Spiele, indem sie unter Berücksichtigung von Alter und vermuteter Spielstärke die Teilnehmer in drei Wertungsfelder eingeteilt und einen Turniermodus gewählt hatten, der mit zunehmendem Verlauf etwa gleich starke Teams aufeinandertreffen ließ.

Die Sieger des C-Feldes: Fabian Pieper und Christian Neugebauer waren ganz vorne. Dann folgten 4 Teams mit jeweils 4 Siegen, von denen Pia und Ludger Hölscher als Zweite und Silas und Stefan Frieg als Dritte den Sprung auf das Siegerpodest schafften. Foto: Michael Hackstein

So entwickelten sich spannende Spiele, von denen erstaunlich viele denkbar knapp 21:20 endeten. Am Ende gab es für alle Teilnehmer Urkunden, für die drei besten Teams in jedem Feld Pokale und für die Sieger im A-Feld zusätzlich einen Wanderpokal. Um auch für diejenigen Teams, die keine Chancen auf einen der vorderen Plätze hatten, einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, wurden pro Feld drei Eisgutscheine für Platzierungen jenseits der Treppchenplätze ausgesetzt.

Familie Madel in tollen, selbst gestalteten Familienshirts (v.ol.):. Thomas, Henry, Phileas und Linda Madel. Foto: Michael Hackstein

Im C-Feld traten die Jüngsten und Neueinsteiger an. Hier waren am Ende nach 5 Siegen aus 6 Runden Fabian Pieper und Christian Neugebauer ganz vorne. Dann folgten 4 Teams mit jeweils 4 Siegen, von denen Pia und Ludger Hölscher als Zweite und Silas und Stefan Frieg als Dritte den Sprung auf das Siegerpodest schafften. Jüngster Teilnehmer war mit fünf Jahren Phileas Madel, der zusammen mit seiner Mutter antrat.

Im B-Feld waren an diesem Tag Fynn und Jannik Senss nicht aufzuhalten. Sie waren in allen Spielen erfolgreich und gewannen vor Anna-Lena, Lennart und Martin Fleschenberg, die sich nur dem Siegerteam geschlagen geben mussten. Platz 3 erreichten Emma und Hanna Schledorn.