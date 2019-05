Großer Preis von Wermelskirchen : Grischa und Christian gewinnen den „Großen Preis“

Gewappnet mit zumindest Knieschonern und Helm brausten die Nachwuchs-Rennfahrer durch den oberen Teil des Hüpp-Parks. Foto: Stephan Singer. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen In der Hüpp-Parkanlage trugen die Teams des Kinderbereichs der Kattwinkelschen Fabrik sowie des Kinder- und Jugendparlaments die dritte Auflage des „Großen Preises von Wermelskirchen“ aus.

Wer in Wermelskirchen einmal in die Fußstapfen großer Rennlegenden treten möchte, kam zum Bobbycar-Rennen in die Hüpp-Parkanlage. Dort veranstalteten die Teams vom Kinderbereich der Kattwinkelschen Fabrik sowie vom Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) de dritte Auflage des „Großen Preises von Wermelskirchen“.

Unter den Augen von knapp 50 Zuschauern setzten sich 18 Jungen und Mädchen auf die kleinen Flitzer, um den Hang im oberen Teil des Parks hinabzusausen. Jan Marquardt und Linda Bersch vom Katt-Team kümmerten sich federführend um das Geschehen und ließen das Rennen in drei Läufen austragen: Zuerst ging es rein um Schnelligkeit. Im zweiten Lauf musste ein Slalom-Parcours bewältigt werden, was fahrerisches Geschick erforderte. Beim abschließenden dritten Lauf spannte die „Rennleitung“ ein Stoffband quer über die Strecke, das es zu unterfahren galt – da mussten größere Teilnehmer deutlich den Kopf einziehen oder sich auf dem kleinen Gefährt sitzend weit nach hinten lehnen. Gewertet wurden die Läufe in zwei Altersklassen: von acht bis zehn Jahren und von elf bis 13 Jahren. „Mit der Resonanz bei der Teilnehmerzahl sind wir zufrieden. Ein paar mehr Zuschauer wären schön gewesen. Schließlich geht es ja vor allem um den Spaßfaktor“, sagte Marquardt.