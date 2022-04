CDU und Grüne : Gemeinsamer Antrag zu Photovoltaik in Kalkars Stadtkern

Der historische Stadtkern von Kalkar. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar CDU und Grüne in Kalkar haben einen gemeinsamen Antrag zur besseren Nutzung von Photovoltaikanlagen im historischen Stadtkern auf den Weg gebracht.

Nachdem die NRW-Landesregierung kürzlich eine Gesetzesnovelle auf den Weg gebracht hat, die den Kommunen mehr Spielraum in der Nutzung von Photovoltaik-Anlagen beim Denkmalschutz ermöglicht, haben die Fraktionen von CDU und Grünen in Kalkar einen gemeinsamen Antrag zur besseren Nutzung von Photovoltaikanlagen im historischen Stadtkern von Kalkar auf den Weg gebracht. „In Zeiten von Klimawandel und steigenden Energiepreisen ist es Aufgabe der Politik, die Nutzung von alternativen Energien nicht zu erschweren, sondern zu fördern“ sagt der Kalkarer CDU-Fraktionsvorsitzende Ansgar Boßmann. „Das Interesse der Bürger an den Möglichkeiten der erneuerbaren Energien ist auch im historischen Stadtkern riesig.“

Inhaltlich geht es in dem Antrag vor allem um entsprechende Änderungen in der Gestaltungssatzung, die in ihrer derzeitigen Form den Bürgern kaum Spielraum zur Nutzung alternativer Energiegewinnung ermöglicht, wie es von den zwei Fraktionen heißt. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Vorschläge zur Änderung der Gestaltungssatzung sowohl die Interessen des Denkmalschutzes als auch die Interessen der Bürger an Photovoltaikanlagen optimal berücksichtigt,“ sagt Carsten Nass (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses.