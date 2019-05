Hausanschlussberater in Wermelskirchen : Unsichtbare Arbeit mit großer Wirkung

Wermelskirchen Dennis Schmidt ist Hausanschlussberater beim Städtischen Abwasserbetrieb. Er gibt Einblick in seine Arbeit.

Auf die Arbeit am Schreibtisch folgt dann der Außeneinsatz. „Die Kombination von beidem macht den Reiz meines Berufes aus“, sagt Schmidt. In Vorgärten und Hinterhöfen wirft der Hausanschlussberater dann einen fachmännischen Blick in die Baugrube. „Für uns ist es wichtig, genau hinzusehen, was an unserem Kanalstück passiert“, sagt Schmidt. Per Fotodokumentation hält er die Vorgänge fest, kooperiert bei Straßensperrungen und ist dann wieder zur Dichtheitsprüfung im Einsatz. „Die Fachfirmen sind beim Anschluss sehr aufmerksam, weil sie ja wissen, dass es am Ende diese Prüfung gibt“, sagt Schmidt. Ist die neue Leitung in Betrieb, sieht der Abwasserbetrieb genau hin: Tropft es? Gerät Abwasser in die Umwelt? Von dieser Prüfung profitiere ja auch der Hausherr. Denn Leitungen, die einmal ordentlich verlegt worden seien, würden ewige Zeiten halten, sagt Dennis Schmidt. Daten, Diagramme und Lageplan zu jedem Anschluss landen dann in der Dokumentation der Stadt.