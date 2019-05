Evangelische Kirche in Wermelskirchen : Volles Haus beim Kinderkonzert in der Stadtkirche

Wermelskirchen Selbst die hinteren Sitzbänke in der Evangelischen Stadtkirche waren besetzt, als das Kinderkonzert unter dem Motto „Rogate – Betet!“ am Sonntag begann.

Die fünf Chöre, die im Wechsel auf der Bühne zu sehen waren, setzen sich aus Kindern (und teils Erwachsenen) unterschiedlicher Altersstufen zusammen. Die Jüngsten sind bei den Kinderchören Wielstraße und Heisterbusch aktiv, die sich an Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren richten. Die etwas Älteren (sechs bis zehn Jahre) finden sich beim „JuniorChor“ wieder, während der abc-Chor aus Tente sich an Elf- bis 14-Jährige richtet. Beim „KämmerchenChor“ gibt es hingegen keine Altersbeschränkung – Jung und Alt sind hier eingeladen, mitzusingen. Am Sonntag trugen die jungen Musiker einen bunten Mix aus Kirchenliedern, Kinderklassikern und Popsongs vor. Alle Darbietungen wurden verbunden durch die Idee, das Publikum einzubinden – und die Gäste ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, sangen und klatschten fröhlich mit.

„Wir proben schon seit Anfang des Jahres“, berichtete Miriam Block, die Dirigentin des abc-Chors aus Tente. Block war am Sonntagmorgen bereits mit dem Posaunenchor bei der Jubelkonfirmation in Tente im Einsatz und betreut auch die jungen Tenter Musiker, die beim nachmittäglichen Konzert unter anderem „Smoke On The Water“ von Deep Purple darboten. „Als wir von dem Kinderkonzert erfuhren war für uns klar: Da sind wir dabei“, sagte die Dirigentin. Auch nach dem Konzert war der Nachmittag noch nicht vorbei: Bei Kaffee, Kuchen und Waffeln trafen sich Kinder, Eltern und Interessierte noch zum gemütlichen Beisammensein im Gemeindehaus.