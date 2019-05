Konfirmation in Neuenhaus : Konfirmanden feiern festlichen Gottesdienst

Neuenhaus Fünf Mädchen und ein Junge haben während des Konfiunterrichts Kontakt zur Gemeinde geknüpft.

(resa) Wer Andreas nach seiner Konfirmandenzeit fragt, der bekommt ein leises Lächeln zurück. „Ich war halt der einzige Junge“, sagt er dann. Und trotzdem wird er sich gerne an dieses Jahr rund um das Stephanus-Gemeindezentrum in Neuenhaus erinnern.

Ein Jahr lang hatten sich die Konfirmanden gemeinsam mit Pfarrer Traugott Schuller und einem Team von Ehrenamtlichen also auf die Suche nach Antworten gemacht. Einmal im Monat traf sich die Gruppe an einem Samstag, dazu kamen Aktionswochenenden und eine Konfifreizeit. Und die Jugendlichen brachten sich im Gemeindeleben ein.

„Sie haben Aufgaben im Gottesdienst übernommen“, erzählt Schuller und erinnert sich an die ersten schüchternen Versuche bei der Lesung, den Fürbitten oder beim Einsammeln der Kollekte. „Heute ist das für die Konfirmanden überhaupt keine Frage mehr“, sagt er, „sie sind viel sicherer geworden, der Einsatz im Gottesdienst ist für sie am Ende selbstverständlich gewesen.“ Für manche sei die Konfirmandenzeit der erste Kontakt zur Gemeinde gewesen, anderen seien die Pfade im Stephanus-Gemeindezentrum bereits vertraut. Statt einer Prüfung stand am Ende der Zeit ein eigenes Thema, das die Jugendlichen dann im Gottesdienst vorstellten.

Am Sonntagvormittag feierten die fünf Mädchen und Andreas dann in einem festlichen Gottesdienst ihre Konfirmation. Die Stephanus Combo spielte, die Konfirmanden und ihre Eltern hatten Gebete formuliert und brachten sich nochmal in den Gottesdienst ein. Am Ende fiel der Abschied dann gar nicht so leicht. Aber, erinnerte Schuller, natürlich finde jeder der Jugendlichen offene Türen in der Gemeinde.