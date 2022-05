Fair Trade in Wermelskirchen : Mehr als nur der Verkauf von Jutebeuteln

Wermelskirchen Eine Resonanz, mit der im Vorfeld nicht sicher zu rechnen war: Über 400 Besucher im Lauf des Abends machen die Fair Trade Night-Premiere zum Erfolg und sorgen für ein Lächeln in den Gesichtern der Organistoren.

Mehr davon Stadtsprecherin Kathrin Kellermann war nach dem Auftritt des Kinderchores so begeistert, dass sie ihm gleich einen Auftritt im Rahmen der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum in 2023 zusagte.

Einlage Für einen Höhepunkt im Programm der Auftritt eines Chores mit rund 50 Kindern der dritten Klassen der Schwanenschule unter der Leitung von Daniela Bornefeld. Die Nachwuchssängerinnen und -sänger stimmten vier Lieder an, die sie auch am 23. Juni in der Lanxess Arena Köln beim Projekt „6k-United“ singen werden.

Der Weltladen mit seinem Ladenlokal am Markt gehört unbestritten zur Speerspitze der Umsetzung des Fair Trade-Gedankens in Wermelskirchen, wie auch Ulla Buhlmann bestätigte: „Fair Trade ist nicht nur der Verkauf von Jutebeuteln. Unsere Produktauswahl wächst stetig.“ Ebenso wäre es schön, wenn sich mehr andere Händler in der Stadt dabei beteiligen würden, sagte Ulla Buhlmann und führte den „Krämerladen“ von Jochen Schmees als positives Beispiel an. Ebenso müssten die Schulen beteiligt sein, um die Informationen zu Fair Trade über den Bildungsweg zu verbreiten.