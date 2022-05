Landtagswahl 2022 : Ein Stimmzettel mit 29 Parteien

Wermelskirchen Am morgigen Sonntag werden bei der Landtagswahl die politische Kräfteverhältnisse neu bestimmt. Die wichtigsten Fakten aus dem Wahlkreis 22.

Direktkandidaten Sieben Männer haben sich im Wahlkreis 22 (Rhein-Berg II) beworben, um über die Erststimmen in den Landtag in Düsseldorf einzuziehen.

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bei der letzten Landtagswahl 2017 gab es 27.203 Wahlberechtigte in Wermelskirchen , aktuell sind es 26.941 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger.

Ergebnisse 2017 gewann Rainer Deppe (CDU) mit 47,02 Prozent die Wahl. Erstmals war er 2005 gewählt worden, in diesem Jahr tritt er aus Altersgründen nicht mehr an. In Wermelskirchen holte Deppe 46,36 Prozent. Jürgen Langenbucher erreichte 2017 im Wahlkreis ein Ergebnis von 5,3 Prozent, in Wermelskirchen wählten ihn 4,85 Prozent der Wähler. Mike Galow holte bei seiner zweiten Kandidatur 2017 3,24 Prozent der Stimmen im Wahlkreis sowie 3,44 Prozent in seiner Heimatstadt.