Marcel Kösling in Wermelskirchen : Gelungener Mix aus Komik und Zauberei

Wermelskirchen Der Hamburger Kleinkünstler Marcel Kösling präsentierte zum Saisonabschluss im Film-Eck sein abwechslungsreiches Programm „Streng geheim!“.

Zum Abschluss der diesjährigen Spielzeit im Film-Eck durfte noch einmal nach Herzenslust gelacht werden. Der Hamburger Kleinkünstler Marco Kösling, dessen Auftritt mit seinem Programm „Streng geheim !“ wegen seiner Corona-Erkrankung um fast ein Jahr hatte verschoben werden müssen, war am Donnerstagabend im altehrwürdigen Kinosaal zu Gast. Im Programm ging es, so weit so offensichtlich, um die diversen Geheimnisse unserer Welt. Aber das natürlich nicht auf die Art und Weise, die durch Querschwurbler in unser von Verschwörungsmystikern heimgesuchten Republik gemacht wird – sondern auf eine sympathische und dem Publikum zugewandte Mischung aus Komik und Zauberei.