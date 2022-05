Schulpolitik in Wermelskirchen : Schulkonferenz lehnt Standort Weyersbusch ab

Wermelskirchen Als neue Schulform begrüßen Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter der Sekundarschule die Gesamtschule. In der Frage der Gründungsform sind sie sich nicht einig.

Starker Tobak von der Schulkonferenz der Sekundarschule Wermelskirchen: Das aus Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern bestehende höchste Gremium einer jeden Schule erteilt dem Standort Wirtsmühler Straße/Weyersbusch für die neue Gesamtschule ein deutliche Absage. In einer schriftlichen Stellungnahme zur Beantragung der politisch verabschiedeten Einrichtung einer Gesamtschule am Standort Weyersbusch ab dem Schuljahr 2023/24 heißt es: „Die Schulkonferenz der Sekundarschule befürwortet die Gründung einer Gesamtschule am Standort der Sekundarschule (ehemals Hauptschule/Grundschule Ost) nicht und unterstützt diese in keiner Weise.“

Zur Begründung heißt es in dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt: „Eine fünf- bis sechszügige Schule ist laut dem von der Stadt beauftragten Architektenbüro am Standort Wirtsmühler Straße nicht möglich. Eine Sicherstellung eines Schulangebotes für alle Schüler kann nicht gewährleistet werden.“ Außerdem schreckten die Um- und Ausbaumaßnahmen möglicherweise viele Eltern von der Anmeldung ihrer Kinder an einer Gesamtschule am Weyersbusch ab. Eine an der Rot-Kreuz-Straße fehlende Sporthalle könnte auf der Fläche des Hallenbades entstehen. Einmütig zeigt sich die Schulkonferenz für die Wahl der Gesamtschule als neue Schulform. Uneins sind Lehrerkonferenz sowie Eltern und Schüler in der Frage der Gründungsform: Das Lehrerkollegium befürwortet die geplante Neugründung einer Gesamtschule, Schülervertretung und Elternpflegschaft votieren für eine Umwandlung der Sekundarschule.