Älter werden in Wermelskirchen : Werbung für das Ehrenamt

Älter werden in Wermelskirchen

Mal eben den Sprudelkasten in die Küche tragen, die Fahrt zum Sportkursus übernehmen oder den Einkauf stemmen: Wer Nachbarn hilft, kann dafür eine Aufwandsentschädigung der Pflegekasse bekommen. Viele wissen das aber nicht. Und deswegen gehörte dieses Thema auch zur Tagesordnung einer Infoveranstaltung am Samstag im Bürgerzentrum. „Manchmal ist es eine große Entlastung, wenn man einen Nachbarn um solche Gefälligkeiten bittet“, sagt Sabine Salamon, die bei der Stadt für die Senioren- und Pflegeberatung verantwortlich ist.

Die Stadt hatte mit Akteuren, die sich in Wermelskirchen für die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen einsetzen, zu einer kleinen Messe eingeladen – vor allem für Ehrenamtliche, die noch ein Einsatzgebiet suchen. „Uns geht es darum, dass ältere und pflegebedürftige Bürger möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben können“, erklärte Christiane Beyer vom Sozialamt – auch mit Blick auf den demographischen Wandel.

Also brauchen Menschen Unterstützung im Alltag. Wie die aussehen kann, zeigten die Aussteller am Samstag: Dazu gehörten Sabine Salamon und Susanne Bäcker vom Regionalbüro „Alter Pflege und Demenz“, die die Nachbarschaftshilfe samt Aufwandsentschädigung vorstellten: „Pflegebedürftige Menschen brauchen oft nicht nur pflegerische Leistungen, sondern auch Unterstützung im Alltag“, erinnerte Susanne Bäcker. Wer dann bei einem Nachbarn anklopfen möchte, kann monatlich bis zu 125 Euro von der Pflegeversicherung für dessen Hilfe bekommen – wenn er einen Pflegegrad hat und der Nachbar eine entsprechende Qualifizierung. Am 25. Mai beginnt im Haus der Begegnung ein Qualifizierungskurs, der sieben Wochen dauert und für Ehrenamtliche offen ist, die im Rahmen der Nachbarschaftshilfe unterstützen wollen.