Fairer Handel in Wermelskirchen : Premiere für „Fairtrade-Night“

Fairer Handel in Wermelskirchen

Wermelskirchen 20 Infostände informieren am 13. Mai über fairen Handel und Produkte. Das Programm wird begleitet von Musik, Spielen und Vorträgen.

Zum ersten Mal lädt die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt“ zur „Fairtrade-Night“, der Nacht rund um den Fairen Handel. Am Freitag, 13. Mai, von 19 bis 22 Uhr können sich Besucher im Bürgerzentrum an zahlreichen Ständen über fair gehandelte Produkte informieren und entdecken, wie lecker und vielfältig Kekse, Schokoriegel oder Kaffee aus fairer Produktion sein können. Die Entscheidung, auch mal zu fairen Lebensmitteln oder fairer Kleidung zu greifen, sei eine politische: „Es sind Entscheidungen gegen Kinderarbeit und Fluchtursachen und für demokratische Strukturen“, sagt Ulla Buhlmann, die sich im Weltladen in Wermelskirchen seit 41 Jahren für den fairen Handel einsetzt.