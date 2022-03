Klimaschutz in Wermelskirchen : Jugenddemo „Friday for Future“ ohne Jugendliche

Richard Kranz und Ursula Werheid-Ebert gehörten zu den wenigen Protestlern, die an der Demo am Bürgerzentrum teilnahmen. Foto: Nick Deutz

Wermelskirchen Am Freitag wurde erneut zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. In Wermelskirchen machten nur wenige Menschen mit. Von jugendlichen Aktivistinnen und Aktivisten war in der Stadt an diesem Freitag keine Spur.

Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ ist eigentlich nicht nur die weltweit größte Jugendbewegung der Neuzeit, sondern auch die jüngste Wiederbelebung des Jugendkults. Ganze Schulklassen nehmen schließlich an den Demonstrationen teil, um gemeinsam die Welt zu retten. Vielerorts dürfte sogar der Eindruck entstanden sein, die Jugend interessiere sich nur noch für das Thema Klimaschutz.

Auch an diesem Freitag wurde zum nächsten globalen Klimastreik aufgerufen – und auch in Wermelskirchen sollte wieder fleißig demonstriert werden. Als Treffpunkt wurde vorab das Bürgerzentrum auserkoren. Von jugendlichen Aktivistinnen und Aktivisten war in der Stadt an diesem Freitag aber keine Spur. Generell fiel das Interesse an „Fridays for Future“ eher mau aus. Nur eine Handvoll Protestler, darunter hauptsächlich ältere Menschen, versammelten sich kurz am Bürgerzentrum, um sich danach auf den Bürgersteig der Telegrafenstraße zu einem kleinen Protestmarsch in Richtung Eich aufzumachen. „Es sind eigentlich nur die alten Aktivisten“ stellte auch Demonstrant Richard Kranz fest. Dass sich an diesem Freitag kaum Jugendliche aus der Stadt für den Klimaschutz interessieren, findet er schade, das Thema liegt ihm schließlich sehr am Herzen. „Wir stehen schon mitten in der Klima-Katastrophe und müssen nun alles retten, was noch zu retten ist“, sagt Kranz. Mitdemonstrantin Ursula Wehrheid-Ebert sieht es genauso „Wenn wir jetzt nichts ändern, wann denn dann?“, fragte sie deshalb.