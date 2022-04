Musikschule in Wermelskirchen : Junge Musiktalente vor großem Publikum

Wermelskirchen/Hückeswagen Mit einem Konzert krönten die Musikschulen Wermelskirchen und Hückeswagen ihren ersten gemeinsamen Wettbewerb. Nach fast zwei Jahren herrschte im Bürgerzentrum endlich mal wieder Hochbetrieb.

Noah Gliss klettert mit seiner kleinen Gitarre auf die Bühne im Bürgerzentrum. Den Blick in den vollen Saal vermeidet der junge Musikschüler, setzt sich auf den vorbereiteten Stuhl und beginnt zu spielen. Mehrere hundert Zuhörer in den beiden Sälen werden ganz leise – denn der Junge spielt ohne technische Unterstützung. Kein Mikrofon, kein Lautsprecher. In den letzten Reihen kommen nur leise Töne an. Der Applaus ist umso lauter. Den haben sich die jungen Musiker am Sonntagnachmittag gleich doppelt verdient: Nicht nur, dass sie – wie Noah Gliss – zu den erfolgreichsten Musikschülern des Wettbewerbs „Hergehört!“ gehören. Sie stellen sich auch einem riesigen Publikum. Viele von ihnen zum ersten Mal.