Abgerechnet werden muss verbrauchsabhängig : Die wichtigsten Tipps zur Heizkostenabrechnung

Mieter haben dem Mieterverein zufolge ein 15-prozentiges Kürzungsrecht

Für alle Interessenten hält der Mieterverein Remscheid, Wermelskirchen und Umgebung e. V., Bismarckstr. 138 in 42859 Remscheid, Telefonnummer 02191 / 38 58 50, während seiner Bürozeiten Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr die Broschüre „Die zweite Miete“ zum Preis von 6,00 Euro bereit.

Plewe Auch per Mietvertrag kann nichts anderes bestimmt werden. Die Verteilung der Heizkosten ausschließlich nach Wohnfläche oder die Vereinbarung einer so genannten Warmmiete, bei der die Heizkosten in der Miete enthalten sind, oder eine Heizkostenpauschale, über die nicht abgerechnet werden muss, sind unzulässig.

Plewe Ausnahmen vom Grundsatz der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung gibt es praktisch nur in so genannten Passivhäusern, in denen so gut wir keine Heizenergie benötigt wird, oder in Häusern mit besonders energiesparenden Heizungsanlagen, wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Solaranlagen.