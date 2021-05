Wohnen in Hückeswagen : Belvona verlangt offenbar zu hohe Miete für Sozialwohnungen

Hückeswagen Noch bis 2024 sind die Wohnungen an der Gutenbergstraße an einen Mietpreis gebunden. Der neue Vermieter wusste das scheinbar nicht. Jetzt greift der Kreis ein.

Nachdem die Belvona die Wohneinheiten an der Gutenbergstraße im vergangenen Jahr von Altro Mondo kaufte, sanierte sie die Wohnungen und wirbt auf ihrer Homepage mit einem „Belvona-Luxus“. Offenbar zu einem erhöhten Preis. Eine Drei-Zimmer-Wohnung in Hückeswagen wurde demnach für eine Kaltmiete von acht Euro pro Quadratmeter angeboten. Erlaubt sind allerdings nur etwa fünf Euro. Das ist bei einer 78-Quadratmeter-Wohnung eine Steigerung von 234 Euro.

Für den Wohnkomplex an der Gutenbergstraße besteht nämlich eine Mietpreisbindung, das bestätigt der Oberbergische Kreis. Die Wohnungen dort wurden mit Hilfe von öffentlichen Geldern gebaut und „sind bis zum 31. Dezember 2024 in der sogenannten Nachwirkungsfrist“, schreibt die Kreisverwaltung. Das bedeutet, dass die Miete bis dahin einen festgelegten Quadratmeterpreis nicht übersteigen darf. Der Vorbesitzer, die Genossenschaft für Bau und Siedlungswesen (GBS) Hückeswagen, hatte die öffentlichen Mittel zwar bereits 2014 vollständig zurückgezahlt, das ändert aber nichts an der Mietbindung. Der Preis darf weder bei der Neuvermietung, noch in schon bestehenden Mietverhältnissen steigen. Das ist aber offenbar passiert.