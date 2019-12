Konzert im AJZ Bahndamm : Liedermacher-„Ikone“ hat neue CD im Gepäck

Wermelskirchen Götz Widmann gastiert im AJZ Bahndamm – der Sänger steht für treffsichere Wortwahl und herzerwärmenden Humor.

Nachdem die „wilden“ 1970er-Jahre deutschsprachige Künstler wie Konstantin Wecker oder Hannes Wader auf die Welle des Erfolgs gespült hatten und sich damit das Liedermacher-Genre überhaupt erst etablieren konnte, gehörte Götz Widmann zur zweiten Generation der deutschsprachigen „Bob Dylans“. Mit seinem Partner Martin „Kleinti“ Simon brachte es Götz Widmann als Duo „Joint Venture“ vor allem in der alternativen Szene zu großer Bekanntheit im deutschsprachigen Raum in der Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz.

Am heutigen Samstag, 28. Dezember, gastiert Götz Widmann zum zweiten Mal im Wermelskirchener AJZ Bahndamm und zollt damit auch den Spielstätten in der „Provinz“ seinen Respekt. Im Gepäck hat er sein neues Album „Tohuwabohu“, das am 3. Januar als CD und Online-Version sowie ab dem 17. Januar als Vinyl im Handel erscheint. Aber Götz Widmann kündigt an: „Ich selber habe die CDs schon gekriegt und habe sie bei meinen Konzerten dabei.“