Zu Unrecht Arbeitslosengeld kassiert : Zwei Fälle von Sozialbetrug vor dem Amtsgericht

Das Wermelskirchener Amtsgericht am Brückenweg. Foto: Tim Kronner

Wermelskirchen Gleich zweimal an einem Vormittag musste sich der Vorsitzende Richter am Amtsgericht mit Betrugsfällen befassen. In einem Fall ging es um eine 47-jährige Frau aus Bergisch Gladbach, die die Agentur für Arbeit in Wermelskirchen um rund 2400 Euro geprellt hatte.

Die Mutter einer Tochter hatte in der Zeit vom 4. Mai bis zum 30. November Arbeitslosengeld bezogen, obwohl sie in dieser Zeit einer geringfügigen Beschäftigung nachgegangen war, die nach einigen Monaten in eine versicherungspflichtige Anstellung mündete. Die 47-Jährige zeigte sich wenig beeindruckt von der Vorladung vor das Gericht und auch nicht sonderlich reuig über das ihr vorgeworfene Fehlverhalten.

Auf Nachfrage des Richters, warum sie nicht gemeldet hatte, dass sie eine neue Anstellung angetreten hatte, sagte sie in beinahe aggressivem Tonfall: „Ich kann Ihnen sagen, warum ich das nicht getan habe. Ich bin mit meinem Geschäft pleitegegangen – und das war Scheiße.“ Weiter wollte sie sich nicht äußern. Die Staatsanwältin forderte daraufhin eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 15 Euro, der Amtsrichter folgte der Zahl der Tagessätze, erhöhte den Betrag jedoch auf 20 Euro. Außerdem wurde die Einziehung des zu viel gezahlten Betrags angeordnet.