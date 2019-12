Frühe Hilfen in Wermelskirchen : Willkommensbesuche bei jungen Familien

Iris Koch besucht Familien in Wermelskirchen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Vier Wochen nach der Geburt ihres Babys bekommen Familien in Wermelskirchen Post von der Stadt – um „Hallo“ zu sagen und den Besuch von Familienkrankenschwester Iris Koch anzubieten.

Wenn Iris Koch vor den fremden Haustüren in Wermelskirchen steht und die Klingel drückt, dann weiß sie schon, was sie erwartet: „Eine Mama und ihr Baby“, sagt die 42-Jährige. Und obwohl jede Familie anders ist, jedes Kind einzigartig, ähnelt sich diese Situation in den meisten Fällen. „Wenn Paare ein Kind bekommen, dann ändert sich von heute auf morgen einfach alles“, sagt Iris Koch. Das weiß sie nicht nur aus eigener Erfahrung, weil sie vierfache Mutter ist. Das erlebt die 42-Jährige auch in ihrem beruflichen Alltag – wenn sie an den Haustüren klingelt. Dort trifft sie oft auf glückliche, aber auch erschöpfte Menschen, auf Mütter mit Fragen und Väter mit Unsicherheiten. „Wir wollen den Menschen in dieser Ausnahmesituation ihres Lebens Unterstützung anbieten“, sagt Iris Koch. Und deswegen hat die Stadt Wermelskirchen die Familien-Kinder-Gesundheits-Krankenpflegerin von der Caritas im Rahmen der Frühen Hilfen eingesetzt, um mit den frisch gebackenen Eltern ins Gespräch zu kommen.

Sobald die jüngsten Einwohner gemeldet sind, schickt das Jugendamt Willkommens-Post in die Familien. „Wir wollen den kleinen, neuen Erdenbürger begrüßen“, sagt Barbara Frank vom Jugendamt. Und mit der Post bekommen die Familien auch einen Terminvorschlag für den Besuch von Iris Koch. „Dreiviertel der Eltern nehmen dieses Angebot auch an“, sagt die examinierte Kinderkrankenschwester, „es gibt immer weniger Absagen.“

Info Ein Wegweiser für junge Eltern Foto: Moll, Jürgen (jumo) Portal Die Stadt Wermelskirchen bietet Eltern mit dem Familienwegweiser eine Übersicht über Kurse für Eltern und Kinder, Behördenkontakte, Ärzte oder Beratungsstellen. Der Wegweiser ist über die Internetseite www.fruehehilfen-online.nrw.de/wermelskirchen.suche erreichbar. Caritas Die Caritas übernimmt in Wermelskirchen die Willkommensbesuche. Mit Sitz in Remscheid arbeitet der Verband in Wermelskirchen, Remscheid, Lüttringhausen, Lennep und Radevormwald.

Ausgestattet mit einer kleinen Willkommenstasche macht sich die Fachfrau dann auf den Weg zu den Haustüren. Auch ihr gehe es vor allem darum „Hallo“ zu sagen. Viele Eltern, auch Neuzugezogene nehmen das Angebot gerne an. Dann kommen die Fachfrau und die frisch gebackenen Familien über Tagesmütter und Kindergartenplätze ins Gespräch, über Spielgruppen, Rückbildung und Babyschwimmen.

Aus der Willkommenstasche zaubert Iris Koch dann nicht nur einen Kuschelhasen, sondern auch Infoblätter über Angebote für Kinder und Familien in der Stadt und Elternbriefe, die über Entwicklungsschritte der Kinder informieren – über Ernährung, Schlaf und Wachstum. „In den meisten Fällen gehe ich mit einem Strahlen wieder nach Hause“, sagt sie. Aber es gibt eben auch jene Fälle, in denen Mütter und Väter sich an der Belastungsgrenze befinden. „Wenn ich eine weinende Mutter am Küchentisch vorfinde, die keinen Anschluss in der Stadt hat, kein Netz, das sie auffängt, vielleicht nicht mal eine Hebamme, die sie unterstützt, dann biete ich Hilfe an“, sagt Iris Koch. Denn auch dafür sei sie da: „um den Super-Gau zu verhindern“. Natürlich könne diese neue Lebenssituation Frauen und Männer schnell überfordern. Die Ratschläge von Freunden, Müttern und Schwiegermüttern können dann verunsichern. Es gebe viele Eltern, die Scheu hätten, in diesen Situationen nach Hilfe zu fragen.

Dann kommt Iris Koch mit den Eltern ins Gespräch und zeigt ihnen die Möglichkeiten der „Frühen Hilfen“ auf – das kann eine Hebamme sein, die die Stadt für eine Zeit lang vorbeischickt und bezahlt, der Kontakt zu einer Beratungsstelle oder Fördermöglichkeiten, um am Babyschwimmern oder der Babymassage teilzunehmen. „Ich beurteile nichts“, betont Iris Koch, „ich höre zu.“

Es gehe zu keinem Zeitpunkt um Kontrolle, der Willkommensbesuch sei ein völlig freiwilliges Angebot. Und wenn sich jemand Unterstützung wünsche, dann bringe das keine Nachteile, keine Notizen beim Jugendamt, keine langfristige Bindung ans System mit sich. „Wir wollen einfach niederschwellig helfen, wo Hilfe gut tut“, sagt Iris Koch.

Und das sei an den meisten Tagen der schönste Job der Welt, ergänzt sie. Sie erlebe die große Freude, dass der Familiennachwuchs angekommen ist. Und sie habe festgestellt, dass die Elternzeit von Vätern die Situation in den ersten Monaten oft entspanne.