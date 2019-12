Umfang der Beute ist noch unbekannt : Unbekannte brechen in Reihenhäuser ein

Unbekannte brechen in Reihenhäuser ein

Die Polizei wurde zum Tatort in der Straße Neuenhaus gerufen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wermelskirchen Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Hauses in der Straße Neuenhaus vor Heiligabend. Am Montagabend, um kurz vor 21 Uhr, sind Polizeibeamte dorthin, zum Tatort eines Einbruchs, gerufen worden.

Zwischen 15.50 und 20.45 Uhr hatten Unbekannte die Terrassentür des Reihenendhauses an der Bundesstraße 51 auf. Im Haus hatten sie sämtliche Räume durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet. Was entwendet wurde, war bei Anzeigenerstattung noch nicht bekannt, teilt die Polizei am Freitag mit.