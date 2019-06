Deutsch-Polnischer Workshop in Wermelskirchen : Musik überwindet Grenzen

Wermelskirchen Deutsche und polnische Musikschüler begegnen sich beim musikalischen Workshop.

Am Sonntagnachmittag steuerten die Proben des deutsch-polnischen Orchester-Workshops im PZ des Gymnasiums Wermelskirchen auf ihren Höhepunkt zu. 30 Schüler der städtischen Musikschule Tychy (Zespol Szkol Muzycznych w Tychach), unter der Leitung von Tomasz Giedwiłło, waren am Samstagmittag in Wermelskirchen angekommen und hatten sofort mit den Proben begonnen. Das Orchester setzt sich neben den polnischen Schülern aus 30 Schülern der Musikschulen Wermelskirchen und Leichlingen zusammen. Gemeinsam verbringen sie vier aufregende Tage, die mit einem Konzert am Dienstagnachmittag abschließen.