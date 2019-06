Rock am Markt : „Roxxbusters“ als Sahnehäubchen

Die Band „Roxxbusters“ trat am Samstagabend auf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die Witterungsumschwünge forderten ihren Tribut: Weniger Besucher kamen zu „Rock am Markt“. Das Publikum feierte an zwei Tagen gut gelaunt und friedlich die Live-Musik.

Von Stephan Singer

(sng) Glück gehabt: Die Witterungsumschwünge am Wochenende bekam „Rock am Markt“ zu spüren – weniger Besucher als im Vorjahr versammelten sich an den zwei Festivaltagen unter Deutschlands größtem Naturweihnachtsbaum. Allerdings: Zu den Auftritten der beiden Hauptacts „Bounce“ am Freitag und „Roxxbusters“ am Samstag endete abends der Regen und ließ der besten Feierstimmung freien Lauf. Die Konzerte von „Oh Rooster“ und „Bounce“ kamen beim Pubikum schon so hervorragend an, dass tags darauf eine Steigerung kaum noch möglich schien. Das Quintett „Roxxbusters“ vermochte dieses „Kabinettstückchen“ jedoch zu vollbringen und setzte dem Geschehen noch den Punkt auf das „i“.

Nicht nur einmal im Laufe des Festivals musste André Frowein, Geschäftsführer vom veranstaltenden Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW), im Laufe des Festivals die Sitzbänke der Bierzelt-Garnituren und die Flächen der Stehtische mit einem Abzieher vom Regenwasser befreien: „Natürlich sind die verlängerten Wochenenden als Veranstaltungstermin immer schwierig, weil viele Leute in einen Kurzurlaub wegfahren. Dafür, dass weniger Besucher als im Vorjahr gekommen sind, ist aber vor allem das Wetter ausschlaggebend.“ Frowein konnte den Regenschauern jedoch auch etwas Positives abgewinnen: „Am Freitag sorgte der Regen für eine angenehme Abkühlung, nachdem sich tagsüber die Schwüle schon ziemlich angestaut hatte.“ Der WiW-Geschäftsführer schätzte die Besucherzahlen auf 1200 bis 1500 Gäste am Freitag und 1000 bis 1200 am Samstag: „Die Abrechnung ist noch nicht genau fertig. Uns reicht ja eine schwarze Null – und Plus/Minus-Null wird es auf jeden Fall ausgegangen sein.“

Josefine, Jona und Joanna aus dem Talentbereich der Katt. Foto: Udo Teifel

Info

Daran wesentlich beteiligt seien die 76 ehrenamtlichen Helfer an diesem Pfingstwochenende beim Auf- und Abbau sowie an den Getränkeständen gewesen. Dort übernahm auch Bürgermeister Rainer Bleek eine Schicht, und der Erste Beigeordnete Stefan Görnert spülte eifrig die „Rock am Markt“-Becher. Gut gelaunt arbeiteten Katja und Antje Gohmann, Stefanie Esser, Gina Diesing und Chiara Wipperfeld in einem der Getränkewagen. „Wir machen das seit einigen Jahren und haben Spaß dabei. Es müssten sich viel mehr Leute engagieren, damit in der Stadt etwas läuft – und wir wollen ein gutes Beispiel abgeben“, sagte Antje Gohmann.

Talentbühne Jugendbereich Katt & Musikschule: Die Band "Custodion" mit Sänger Sandro Tekhaus. Foto: Udo Teifel

Eigens aus Wülfrath kamen Sabine Rieger und Kirsten Köhn mit ihren neunjährigen Söhnen Mats und Tom nach Wermelskirchen. „Die Jungs sind ‚Bounce‘-Fans und da haben wir ihnen den Gefallen getan, hierher zu fahren“, erzählten die Mütter. Mats habe in der Schule sogar ein Referat über die Bon Jovi-Tributeband „Bounce“ gehalten.

Viel los war am Freitagabend bei Rock am Markt. Foto: Udo Teifel

„Wir hatten das vierte ‚Rock am Markt‘ in Folge ohne jegliche Vorkommnisse. Unsere Security musste nicht einmal eingreifen. Besucher aller Generationen haben gemeinsam friedlich die Live-Musik gefeiert. „Roxxbusters“ setzte dem Ganzen das Sahnehäubchen auf“, bilanzierte André Frowein.