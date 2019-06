VHS in Wermelskirchen : Volkshochschule sucht Räume gegen Platznot

Wermelskirchen Ende des Jahres soll der Umzug der VHS in den Altbau der Sekundarschule beginnen. Das Modell ist eine Übergangslösung.

(resa) Es könnte eng werden. In einem halben Jahr soll der künftige Bauplatz für die neue Sekundarschule an der Rot-Kreuz-Straße geräumt werden. Und das bedeutet auch für die Volkshochschule (VHS): Verwaltung und Schulungsräume ziehen aus dem Gebäude neben der Realschule aus und kommen fürs erste im Altbau der ehemaligen Hauptschule unter. „Das ist eine Übergangslösung“, betonte Bürgermeister Rainer Bleek während der Verbandsversammlung am Donnerstagnachmittag und erinnerte an die Pläne für ein soziokulturelles Zentrum am Weyerbusch. Demnach könnte die VHS langfristig und endgültig im Gebäude der aktuellen Sekundarschule am Weyerbusch unterkommen – gleich gegenüber der Übergangslösung also. Weil bis dahin allerdings die neue Sekundarschule erst noch gebaut werden muss, gibt es nun die Zwischenlösung.