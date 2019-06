Pfingstsonntag trafen sich die Radler auf der Balkantrasse : Das Trassenfest bringt Radfahrer nach Wermelskirchen

Wermelskirchen Im April noch schnitt Wermelskirchen beim Fahrradklima-Test des ADFC schlecht ab, am Sonntag beim Trassenfest war davon jedoch überhaupt nichts zu erkennen, denn auf der Trasse, den umliegenden Radwegen und dem Platz vor dem Zweiradcenter Lambeck war es den ganzen Tag rappelvoll.

Schon am Vormittag waren gut 150 Besucher zum Gottesdienst erschienen. Die evangelische Allianz veranstaltete traditionell zum Trassenfest diesen Open-Air-Gottesdienst. Unterstützt wurde sie dabei von der Band „The New Shepherd“. Im Anschluss wurde das Trassenfest offiziell eröffnet und jung und alt stürzten sich ins Getümmel. Hüpfburg, Essen und Trinken, Informationsstände, unter anderem vom ADFC - die Organisatoren hatten sich viel einfallen lassen.

Der Nachhaltigkeitsgedanke und auch das Pendeln mit dem Fahrradnehmen einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft an, wie Claudia Lambeck erzählt. Ihr selber ist gerade das ein wichtiges Anliegen, weshalb sie sich mit ihrem Fahrradgeschäft auch auf Fairtrade-Kleidung bei der Radausrüstung spezialisiert hat. Die weckte auch am Sonntag viel Interesse. Gut angenommen wurde auch die Radtour mit integrierter Ralley des ADFC. Unter der Leitung von Sabine Krämer-Kox begaben sich viele Radler auf die „Kleine aqualon-Runde“: Von Wermelskirchen zur Neuen Mühle, über die Straußenfarm in Emminghausen, entlang der Dhünn-Talsperre bis nach Odenthal und von dort nach Hause oder mit dem Bergischen Fahrradbus zurück.