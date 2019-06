Nullneuner im Arbeitseinsatz : Fußballer beim Frühjahrsputz im Eifgen

Mit mehr als 30 Helfern war der SV 09/35 am Samstag im Eifgen im Einsatz. Noch vor Fertigstellung des Kunstrasenplatzes kümmerten sich die Sportler um Grünarbeiten, Reparaturen und Frühlingsputz.

Die Fußballer vom SV 09/35 erobern sich ihr Stadion zurück. Am Samstagvormittag rückten sie mit Schaufel und Besen, mit Heckenscheren, Farbe und Putzeimern auf der Baustelle im Eifgen an. „Wenn der Kunstrasenplatz im August fertig wird, dann wollen wir es hier ja auch schön haben“, erklärte Fritz Schmitz, Trainer und Geschäftsführer der Jugendabteilung. Und weil – bis auf die Baustellenarbeiter – im vergangenen halben Jahr niemand mehr auf der Anlage gewesen sei und auch zuvor ein paar Jahre lang nicht viel für die Tribüne und den Eingangsbereich gemacht worden sei, habe die Fußballer viel Arbeit erwartet.

Hecken und Bäume hatten sich ihren Weg auf Tribüne und Wege gesucht. Die Farbe am Tor splitterte. Das Unkraut wucherte. „Ich bin sehr froh, dass heute so viele mitmachen“, stellte Schmitz dann auch ein bisschen stolz fest. Die jüngsten Sportler und ihre Eltern seien ebenso im Einsatz wie Fußballer der Senioren. Gemeinsam sagten die rund 30 Helfer Unkraut und Schmutz den Kampf an. Vom Eingangsbereich bis zur Tribüne wolle man im Laufe des Tages das Grün zurückschneiden, das Eingangstor werde neu gestrichen. Die Ehrenamtlichen reinigten die Werbeschilder und bereiteten auch bereits das Vereinsheim für eine groß angelegte Putzaktion in den nächsten Wochen vor. Erst jüngst hatte der Sportausschuss, der seine Sitzung ins Eifgen-Stadion verlegt hatte, moniert: Der SV 09/35 halte das Vereinsheim nicht in Ordnung. Da waren die Vorbereitungen für den großen Arbeitseinsatz im Sportverein aber bereits im vollen Gange. „Und es ist einer von vielen, die noch folgen werden“, sagt Schmitz. Die Reinigung und Vorbereitung des Vereinsheims auf den Spielbetrieb stehe noch auf der Agenda und auch für die Pflasterarbeiten habe sich der SV 09/35 schließlich verantwortlich erklärt.