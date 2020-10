Sport in Wermelskirchen : Neue Trikots für die Dabringhauser F-Jugend

Sport in Wermelskirchen

Stolz: Die F-Jugendkicker des DTV in ihren neuen Trikots. Foto: privat

Dabringhausen Die F-Jugendkicker des Dabringhauser TV sind neu eingekleidet worden. 20 Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren freuen sich riesig über die mit ihrem Namen bedruckten Trikots.

Natürlich in den Farben Lila und Weiß ist die neue Spielkleidung, die jetzt an die jungen Sportler übergeben werden konnte. Empfänger war das F-Jugend-Team des Dabringhauser TV. Die 20 Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren freuen sich riesig, über die mit ihrem Namen bedruckten Trikots. Sponsor ist die I&H Elektrotechnik – Meisterbetrieb GmbH. Der Geschäftsführer Holger Thomas hat die Mannschaft schon mehrfach unterstützt – beispielsweise mit Sporttaschen oder Trainingsjacken. Holger Thomas: „Mir liegen die Kinder und der Vereinssport hier im Dorf sehr am Herzen. Daher ist es sehr schön zu sehen, wie sich die Kinder über die Trikots freuen.“