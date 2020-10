Bergischer Naturschutzverein in Wermelskirchen : Mit Ressourcen verantwortungsvoll umgehen

Ulrich Schott ist Vorsitzender der Ortsgruppe des Bergischen Naturschutzvereins in Wermelskirchen. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Ulrich Schott ist Vorsitzender der Wermelskirchener Ortsgruppe des Bergischen Naturschutzvereins. Er spricht über den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und fordert ein Umdenken der Menschen.

Herr Schott, wie würden Sie ein gelungenes Miteinander von Tier und Mensch definieren?

Ulrich Schott Ein ideales Miteinander von Tier und Mensch sollte darin bestehen, dass der Mensch eine Umwelt gestaltet, die auch für andere Arten als ihn ausreichend Lebensraum lässt. Und zwar in einer Art und Weise, die eben auch für diese anderen Arten arttypisch ist und Rücksicht auf deren Bedürfnisse nimmt. Der Mensch hat aber nun leider die Eigenschaft, die gesamten Flächen bis auf den letzten Quadratzentimeter in Beschlag zu nehmen. Leider so, dass andere Arten da keine Rolle spielen. Daher haben wir gerade in den vergangenen Jahren einen Artenschwund, der seit der letzten Eiszeit seinesgleichen sucht – und das ist alles andere als ein gelungenes Miteinander.

Info Seit 50 Jahren Arbeit für Naturschutz Verein Ursprünglich als Rheinisch-Bergischer Naturschutzverein in den 1970er Jahren gegründet, firmiert der Verein mittlerweile als Bergischer Naturschutzverein. Der Vereinssitz ist in Overath, es gibt mehrere Ortsgruppen im Bergischen, darunter auch in Wermelskirchen. Kontakt Der Vorsitzende der Wermelskirchener Ortsgruppe ist Ulrich Schott, erreichbar ist er unter Tel. 02196 8876636.

www.rbn-wermelskirchen.org

Warum tut der Mensch sich so schwer damit, Tiere gut zu behandeln?

Schott Der Mensch ist ein Egoist. Das mag evolutionär angelegt sein, da jeder sich in seinem Umfeld, in dem er lebt, die besten Lebensmöglichkeiten sucht, um seine Art bestmöglich zu erhalten. Aber der Mensch denkt hier sehr kurzfristig, denn er bedenkt die Folgen seines Handelns meist nicht. Er sieht sich als die Krone der Schöpfung – geht aber nicht nachhaltig damit um.

Welche Auswirkungen hat die Massentierhaltung auf die Umwelt?

Schott Da gibt es zwei Aspekte, die wichtig sind: Zum einen werden die Flächen, die früher extensiv durch verschiedene Tiere beweidet wurden, heute so nicht mehr bewirtschaftet. Die heutige intensive Grünlandnutzung hat das Ziel, möglichst viel Futter für die Nutztiere zu gewinnen. Außerdem produziert die große Anzahl von Tieren, die in der Massentierhaltung gehalten werden, eine immense Menge an Gülle, die irgendwo entsorgt werden muss. Sie wird in konzentrierter Form auf die Felder aufgebracht, der Boden kann diese Nährstoffmenge aber gar nicht verkraften. Dadurch weist die Fläche als solche keine große Artenvielfalt mehr aus, und auch Grund- und Oberflächenwasser werden durch den hohen Nährstoffgehalt geschädigt. Der zweite Aspekt betrifft die Tierzucht: Die Tiere müssen möglichst effizient das liefern, was der Mensch von ihnen will. Eier, Fleisch, Milch. Das führt auch zu einer Reduzierung der Artenvielfalt, denn es werden nur die Rassen gezüchtet, die schnellen und großen Ertrag bringen. Wir hatten eine große Vielfalt von Nutztieren, die unterschiedliche Eigenschaften hatten – etwas das Wollschwein, das wegen seines starken Haarbewuchses auch in kälteren Gegenden leben konnte, aber eben nicht so viel Fleisch lieferte. Das Streben nach möglichst hoher Effizienz führt zu einem Aussterben zahlreicher Nutztierrassen.

Wie müsste eine verträgliche Tierhaltung aussehen?

Schott Man hält nur so viele Tiere, wie man ernähren kann, ohne das Ökosystem zu schädigen. Rinderhaltung in Urwaldzonen, die man dafür roden muss – das ginge dann nicht. Und auf der anderen Seite würde dadurch auch die nährstoffreiche Gülle reduziert werden. Es müsste die Zahl der Nutztiere deutlich gesenkt werden. Dazu kommen selbstverständlich das Tierwohl, das in der Massentierhaltung weit unten steht. Der Mensch müsste weniger Fleisch essen, aber der Fleischkonsum wird ja als Zeichen des Wohlstands angesehen. Ich bin kein Vegetarier, esse auch gerne Fleisch. Aber meiner Meinung nach müsste hier, wie in vielen anderen Bereichen auch, gelten: Weniger ist mehr.

Der Insektenschwund beunruhigt die Menschen – was kann der Einzelne zu ihrem Schutz machen?

Schott Im Grunde genommen praktisch nur wenig. Die hauptsächliche Zahl der Insekten entsteht im großflächigen Bereich. Was da verloren geht, kann man mit einem naturnahen Garten nur bedingt kompensieren. Das muss man leider ganz nüchtern sagen. Aber natürlich hilft es, wenn man im Garten nicht den Mähroboter laufen lässt, der sofort jede Kleeblüte absäbelt, die den Kopf aus dem Boden streckt. Ich sehe hier aber die Landwirtschaft als ein wirklich großes Problem – auch wenn die Landwirte sich jetzt wieder angegriffen fühlen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben wird, ganz maßgeblich am Artenschwund beteiligt ist. Gerade Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat haben hier einen ganz maßgeblichen Einfluss auf die Insektengesundheit. Man sieht das an Naturschutzgebieten, wo Insekten ja eigentlich ihren natürlichen Lebensraum haben. Aber auch dort werden es immer weniger. Das liegt vermutlich daran, dass nebenan mit Pestiziden gewirtschaftet wird, die durch Wind oder Wasser auch ins Naturschutzgebiet kommen. Das lässt sich gar nicht vermeiden – auch weil Insekten schlicht und ergreifend ausschwärmen und nicht im Naturschutzgebiet bleiben. Es gibt aber auch immer weniger Feldränder, in denen Insekten nisten und leben. Hier findet allerdings gottlob ein Umdenken statt. Es gibt heute viele Landwirte, die Blühstreifen anlegen – aber die liegen eben direkt neben den genutzten und durch Pestizide belasteten Flächen.

Gibt es auch Tierarten, die sich zur heutigen Zeit vermehren?

Schott Durch gewisse Schutzmaßnahmen haben einzelne Tierarten in den vergangenen Jahren ihren Bestand wieder etwas aufstocken können. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Bilanz negativ ist. In den vergangenen 25 Jahren sind die Insekten um 75 Prozent zurückgegangen – selbst wenn einzelne Arten sich erholen, können sie diesen Ausfall nicht wettmachen. Das Gleiche gilt für den Vogelschutz – wenn Vögel sich erholen, die Insekten als Nahrung aber fehlen, dann nutzt der beste Vogelschutz nichts.

Was muss sich beim Menschen im Umgang mit Tieren ändern?

Schott Es ist ein absolutes Umdenken erforderlich. Der Mensch muss sein Tun überdenken. Die Landwirtschaft muss sich dahingehend entwickeln, in einer Form zu wirtschaften, die weniger Ertrag bringt. Damit der Landwirt aber überleben kann, muss hier die Politik eingreifen, um ihn in seiner wirtschaftlichen Existenz zu sichern. Es gibt weltweit interessante Versuche, von einer maschinenorientierten Landwirtschaft wieder zu einer handarbeitsorientierten Landwirtschaft zu kommen, die auch von den Erträgen nicht groß unterschiedlich ist. Dafür sind dann allerdings wieder mehr Mitarbeiter vonnöten, die auch bezahlt werden müssen. Und schon befinden wir uns in einem Teufelskreis, der nur von politischer Seite aus durchbrochen werden kann. Letztlich geht es um den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Denn alles andere fällt letztlich auf den Menschen selbst zurück.

Haben Sie eigentlich ein Lieblingstier?