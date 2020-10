Kabarett in der Kattwinkelschen Fabrik : Ein Abend mit Pause und Alich – zum Aufregen schön

Wermelskirchen Rainer Pause und Norbert Alich gastierten am Freitagabend in der Katt. Der Besuch wirkt wie ein Besuch bei alten Freunden. Viele Zuschauer sind offensichtlich keine Anfänger als Publikum des bekannten Bonner Kabarettisten-Duos.

Damit dürfte er recht haben: Der Besuch von Pause und Alich in der Kattwinkelschen Fabrik wirkt wie ein Besuch bei alten Freunden. Viele Zuschauer sind offensichtlich keine Anfänger als Publikum des bekannten Bonner Kabarettisten-Duos. Sie verstehen die beiden, ihren Humor, ihre Aufregung, ihren Blick auf die Welt. Während sich ein Anfänger noch fragt, ob das so politisch korrekt ist, was die Herren fabulieren, und ob es ihnen wirklich recht ist, darüber zu diskutieren, das N-Wort wieder zu verwenden und Sarotti sein M-Wort zurückzugeben, jubelt das erfahrene Publikum bereits. Es weiß: Hier stehen zwei, die die Welt verbessern wollen – dafür kann es gar nicht absurd genug zugehen, dafür dürfen Tabu-Themen völlig tabulos angegangen werden, um den ganzen Irrsinn irgendwie in Worte zu fassen.

Bei Pause und Alich sieht das so aus: Der eine hält referatartig ein Loblied auf den Jahrestag des Mauerfalls. Der andere lässt Schabowski mit Blick auf einen zerknitterten Zettel stottern: „Die Wiederaufbauarbeiten an der Mauer beginnen, äh, nach meiner Kenntnis, sofort“. Der eine erinnert an das Ende des Krieges, der andere befindet: „Der Krieg findet heute auf den Straßen statt. Der Führerschein ist der Wehrpass“. Und während der Zuschauer noch an das Pöbeln und Drängeln, an Abgasuntersuchungen und Betrugsaffären denkt, haben die beiden Kabarettisten schon wieder einen Hakenschlag gemacht. Sie singen – mit magischer Unterstützung von Kapellmeister Stephan Ohm – ein Lied für Angela Merkel: „Och Mutti, bleib noch 20 Jahr, jetzt ist es auch egal“. Bevor der Vorhang nach 80 Minuten – coronabedingt ohne Pause – wieder fällt, machen sie sich noch dem Einfluss der AfD auf die Spur. Oder versuchen es zumindest: Sie landen bei all den strammen Nazis, die es nach dem Zweiten Weltkrieg in hohe Ämter und auf einflussreiche Posten schafften. Aber bevor einem so richtig mulmig werden kann ob dieser Geschichtsstunde, stimmen Pause und Alich wieder ein Liedchen an – und freuen sich über den Jubel.