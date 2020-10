Engagement in Schaephuysen : Ein echter „Schild-Bürger-Streich“ in Schopes

Die Schilder erstrahlen an alter Stelle in neuem Glanz. Foto: VfGuH

Rheurdt Die Herausforderung in Zeiten, wo Indoor-Aktivitäten schwierig sind, stellt auch den Verein für Gartenkultur und Heimatpflege vor die Frage: Wie macht man Heimatpflege jetzt auch außerhalb des Heimatmuseums möglich?

Diese Herausforderung hat eine Gruppe des Vereins nun mit einem Projekt gelöst. Auf Initiative von Theo Mäschig, der als Vereinsmitglied den Verein mit seinem historischen Wissen über Schopes unterstützt, kümmerte man sich in der Gruppe um die alten Holzschilder, welche an die Historie und den Namensursprung von Wegen in Lind erinnern sollen. Man könnte die Aktivitäten einiger Mitglieder des Vereins mit den Worten „Schild, Bürger, Streichen“ einfach zusammenfassen. Aber zum Glück ist Schopes nicht Schilda und für die Erhellung im Rathaus müssen andere sorgen.

Das Team Theo Barz und Wolfgang Kasper nahm sich nun dieser restaurierungsbedürftigen Holzschilder an. Dabei wollte man sie möglichst ursprünglich erhalten. Und so wurde gereinigt, konserviert, ausgebessert, geschliffen und lackiert. Nun erstrahlen die Schilder an alter Stelle in neuem Glanz.