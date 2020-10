Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches : Genießer in der Krise treffen sich

Wermelskirchen Der Partnerschaftsverein richtet eine gemütliche Weinprobe im Eifgen aus.

Die Corona-Pandemie hat den Partnerschaftsverein Wermelskirchen-Loches hart ausgebremst. Alle Reisen zwischen der deutschen und der französischen Stadt wurden für dieses Jahr abgesagt, Corona-Meldungen dominierten den Kontakt – und auch die bunten Ideen rund um Märkte und Stadtfeste fielen aus. „Wir freuen uns riesig, dass wenigstens diese Weinverkostung möglich ist“, sagte der Vorsitzende Klaus Flanhardt am Freitag im Haus Eifgen. Der Aufwand sei groß gewesen, die Abstimmungen mit dem Ordnungsamt hätten viel Zeit und Mühe in Ansprunch genommen. Aber am Ende hatte Flanhardt die Zustimmung der Behörde bekommen. „Wir achten auf den Abstand, und wir achten darauf, dass Lebensmittel und Weine bis zum letzten Moment verschlossen sind“, sagte er.

Nach zwei außerordentlich erfolgreichen Auflagen der Weinverkostung in den beiden vergangenen Jahren, waren die Regeln für die Veranstaltung am Freitag also neu geschrieben worden. Statt des Buffets mit Käse, Brot und Wein hatte der Verein für jeden Besucher einen abgedeckten Teller mit kleinen Köstlichkeiten vorbereitet. Und die edlen Tropfen, die Reinhardt-Holger Kasselmann aus Odenthal mitgebracht hatte, wurden hinter der Bar kurz vor dem Ausschank im Saal geöffnet. „Die Stimmung ist trotzdem sehr schön“, sagte Flanhardt, als schließlich französische Musik in der Luft lag, sich an den Tischgruppen Besucher über kleine Fahnen hinweg zuprosteten und dann einen Schluck Rebensaft probierten. Das Interesse an der Weinverkostung des Vereins, der die Städtepartnerschaft mit Loches pflegt, war trotz Corona groß. Alle 60 Plätze waren schnell vergeben. „Wir hatten rund 20 Interessierte auf der Warteliste“, berichtete Flanhardt.