Nach der Corona-Zwangspause : Bürgerbus Witzhelden fährt ab nächstem Dienstag wieder

Witzhelden Ab kommender Woche gilt der reguläre Fahrplan. Trotzdem müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen. Im extra wegen Corona umgebauten Bus können bei einer Fahrt maximal fünf Leute mitgenommen werden

An eine Rückkehr zum Normalbetrieb ohne Corona-Vorsichtsmaßnahmen ist wohl noch lange nicht zu denken. Für den Bürgerbus läuft ab kommende Woche aber zumindest erstmal wieder alles ganz sprichwörtlich nach Plan. Nach einem halben Jahr Zwangspause nimmt die Linie 259 ab Dienstag, 13. Oktober, ihren Betrieb wieder auf – zu den gewohnten Zeiten und auf der regulären Route. Das hat eine vor Kurzem einberufene Fahrerversammlung entschieden.

Schon am morgigen Mittwoch, 7. Oktober, geht der Bürgerbus auf Probefahrt. Denn das Fahrzeug „wurde extra wegen der nötigen Corona-Maßnahmen umgebaut“, sagt der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Erich Vogel. Statt acht könnten ab sofort nur fünf Personen mitfahren, das sei das „Maximum“, das der Verein wegen der Abstands- und Hygieneregeln zulassen dürfe. „Wir sind aber froh, dass es jetzt nach der langen Pause wieder losgehen kann“, sagt Vogel.

Trotz des überschaubaren Platzangebots gelten auch im Bürgerbus Witzhelden die gleichen Regeln wie in den Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs: So müssten alle Fahrgäste Maske tragen. Am Buseintritt stünde zudem ein fest installierter Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung, weist der Verein hin.