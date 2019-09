Freie Bahn für Radler und Wanderer : CDU und Grüne: K 18 an Wochenenden für Verkehr sperren

Die K 18 ist bei schönem Wetter eine beliebte Motorradstrecke. CDU und Grüne regen an, die Straße für motorsierte Fahrzeuge an Wochenenden zu sperren. Foto: Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen Die Fraktionen wollen Dabringhausen besser an die Balkantrasse anbinden. Nur Radfahrer und Fußgänger sollen die Kreisstraße nutzen dürfen.

Autofreie Straßen gab es in den 70er Jahren während der Ölkrise – nun wagen die Fraktionen von CDU und Grüne gemeinsam einen Vorstoß zugunsten des Radverkehrs: Sie regen an, die Kreisstraße 18, die zwischen L101 in Dabringhausen und der B 51 verläuft, an Wochenenden und feiertags für den motorisierten Verkehr zu sperren. Ein Straßenabschnitt soll dann nur für Radfahrer (oder auch Fußgänger) frei sein. Ziel sei, die Anbindung an die Balkantrasse zu verbessern. „Das ist ein großer Eingriff, aber wir wollen etwas für Familien tun, für die Dabringhausen immer interessanter wird“, sagt CDU-Fraktionsmitglied Michael Schneider. Dabei legen beide Fraktionen Wert auf eine verträgliche Lösung, die die Interessen der Pendler und des künftigen Edeka-Marktes berücksichtigt.