Wermelskirchen soll ein „Wohlfühlort“ bleiben : WNK: Strategie gegen Vandalismus

Wermelskirchen Die Fraktion regt nach Vorfällen in Dabringhausen an, eine Schadensbilanz aus den vergangenen fünf Jahren zu erstellen.

„Die aktuellen Vorfälle in Dabringhausen und die Sperrung von Schulhöfen im März zeigen, dass unsere Stadt ein Problem mit Vandalismus hat“, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. Zu den Vandalismusschäden zählt sie mutwillige Beschädigungen von städtischem und privatem Eigentum sowie Farbsprühereien und Schmierereien.

Mit diesem Problem stehe Wermelskirchen nicht allein da: Die Stadt Bietigheim prüft eine Videoüberwachung. Sprockhövel setzt Belohnungen aus. Wuppertal lässt Gebäude von Sicherheitsdiensten überwachen. Selbst die SPD-Fraktion in Leverkusen denkt über Videoüberwachung an Schulhöfen nach, nennt die WNKUWG einige Beispiele aus der Region.

Sie fordert eine Vandalismus-Bilanz für die vergangenen fünf Jahre: Wie hoch ist der finanzielle Gesamtschaden durch Vandalismus? Wie viele Vandalismusschäden sind an und in Wermelskirchener Schulen aufgetreten? Gibt es Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit Schulen, die gegen Vandalismus gerichtet sind? Wie viele Vandalismusschäden sind an Sportstätten und in -hallen aufgetreten? Wie viele Vandalismusschäden sind an anderen städtischen Gebäuden/Einrichtungen/Eigentum verursacht worden? Und wie viele Strafanzeigen wurden von privater Seite wegen Vandalismus gestellt?