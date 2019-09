Ausverkaufte Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen : „Kein Scherz“ – Nuhr ausverkauft

info

Was Am heutigen Freitag, 20. September, gastiert Kabarettist Rene Sydow in der Kattwinkelschen Fabrik. Mit Torsten Sträter (8. Oktober, ausverkauft), HG Butzko (31. Oktober), Fatih Çevikkollu (8. November), Sebastian Pufpaff (27. November) oder Herbert Knebels Affentheater (11. Dezember) folgen weitere „Schwergewichte“ der Kabarett- und Comedyszene,.

Karten 02196 - 72 40 0, per E-mail vorverkauf@kattwinkelsche-fabrik.de