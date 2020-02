Außerhalb der Öffnungszeit abgewiesen worden : Bürger: „Wertstoffhof täglich öffnen“

Da gehört der Elektromüll nicht hin: in die Restmülltonne. Aber der Wertstoffhof hat in der Woche nicht immer geöffnet. Foto: Udo Teifel

Am Bürgermonitor der Redaktion beklagte ein Wermelskirchener, dass er abgewiesen wurde, weil er außerhalb der Öffnungszeit vorfuhr. Stadt spricht von Testphase.

Eigentlich wollte ein Wermelskirchener Bürger auf dem Weg zum Einkauf auf dem Wertstoffhof eine alte, defekte Kaffeemaschine entsorgen. Doch er wurde abgewiesen. Mit dem Hinweis, dass der Wertstoffhof an diesem Tag nicht für Bürger geöffnet sei, musste er unverrichteter Dinge umkehren. „Die Öffnungszeiten sind nicht bürgerfreundlich“, meinte der Anrufer am Bürgermonitor der Redaktion, der seinen Namen öffentlich nicht preisgeben wollte. Er befürchte, dass die Öffnungszeiten an „nur drei Tagen“ dazu führen, dass der ein oder andere Abgewiesene seine Abfälle illegal im Wald entsorgt. Er wünsche sich tägliche Öffnungszeiten, früher sei dies doch auch möglich gewesen.