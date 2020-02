Vortrag in der Kattwinkelschen Fabrik : Vortrag über eine Weltreise per Rad durch 14 Länder

Wermelskirchen (tei.-) 1997 wurde der gebürtige Wermelskirchener Carsten Grüttner mit dem Radreise-Virus infiziert und hat seither mehr als 50 Länder mit Rad, Zelt und Schlafsack bereist. Aber statt seine Reiselust zunehmend befriedigt zu sehen, entsteht in ihm der Traum von der ganz großen Radreise.

Nun kommt der 51-Jährige mit einem spannenden, unterhaltsamen und humorvollen Vortrag am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, in die Katt. Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro, im Vorverkauf 13 Euro.

Der Vortrag „Abenteuer – Weltreise per Rad“ handelt von einer mehr als 18.000 Kilometer langen, abenteuerlichen Radreise durch Länder wie Alaska, Bolivien, Neuseeland, Australien, Japan und Tibet. In seinem faszinierenden Live-Multivisions-Vortrag zeigt Grüttner atemberaubende Fotos und Videoaufnahmen, welche die Zuschauer das Reiseabenteuer unmittelbar miterleben lassen. Es ist eine abenteuerliche Geschichte vom Umgang mit Herausforderungen, wie der intensiv erlebten Einsamkeit in den weiten Wäldern Alaskas und den lebensgefährlichen Grenzerfahrungen aufgrund der Höhenkrankheit in der Hochebene Boliviens.