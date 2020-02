Politik in Wermelskirchen : Friedel Burghoff tritt für die CDU in Dhünn an

Friedel Burghoff tritt für die CDU in Dhünn an

Wermelskirchen Dem Wechsel des politischen Urgesteins zurück zur CDU sei kein Streit mit dem Bürgerforum vorausgegangen, betonen CDU und Büfo. Die Entscheidung zur Kandidatur habe er sich nicht leicht gemacht, so Burghoff.

Die Nachricht überraschte viele: Das politische Urgestein Friedel Burghoff ist wieder Mitglied der CDU. Der 87-Jährige verlässt vor dem Beginn der „heißen“ Phase des Wahlkampfs zur Kommunalwahl im September das von ihm mitgegründete Bürgerforum (Büfo). Burghoff gehört ab sofort zur Stadtratsfraktion der Christdemokraten, er nimmt sein mit Büfo errungenes Ratsmandat von dort mit. Es ist der zweite Wechsel eines Stadtratsmitglieds von einer Fraktion zu einer anderen in diesem Jahr: Ratsfrau Heike Lehmann war zum Jahresende aus der CDU ausgetreten und zum 1. Januar in die SPD eingetreten.

Die vor Jahren aufgerissenen Gräben seien inzwischen zugeschüttet. „Die CDU hat sich in dieser Zeit ja auch erneuert“, sagte Christian Klicki am Dienstag. Er gestand ein, dass es bereits im Sommer 2019 erste Gespräche zur Rückkehr von Friedel Burghoff in die CDU gegeben habe. „Seither hat es bestimmt sechs oder sieben Gespräche gegeben, Friedel Burghoff sollte Zeit zur Entscheidungsfindung haben – bei der CDU ist ob seiner Rückkehr die Stimmung gut“; berichtete Stefan Leßenich. Und Christian Klicki fügte an: „Friedel Burghoff hat Wissen, Erfahrung und kennt Zusammenhänge. Er kann den Rücken stärken, wenn einmal der Wind stark von vorne bläst.“