Pandemie-Entwicklung : 14 neue Corona-Fälle in Wermelskirchen

Wermelskirchen Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag 168 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon entfallen 14 Fälle auf Wermelskirchen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals wieder.

Kreisweit sind somit aktuell 2218 Personen infiziert, 285 sind es derzeit in der Stadt. Als genesen gelten im Kreis weitere 163 Personen, derzeit in Quarantäne befinden sich insgesamt 2715 Personen, davon sind 354 Wermelskirchener.

42 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier davon an einem Beatmungsplatz.