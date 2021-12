Musikszene in Wermelskirchen : Die Freiheit der Jazzmusik

Wermelskirchen Seit 30 Jahren sorgt die Brasshoppers Bigband für Jazzklänge in der Wermelskirchener Musikwelt. Auch in Corona-Zeiten haben die Musiker Möglichkeiten zur gemeinsamen Probe gefunden.

Vor 30 Jahren hob Bernie Sanders die Brasshoppers Bigband aus der Taufe – und gab ihr seinen Namen. Den hat das Ensemble inzwischen abgelegt, ist aber immer noch als Brasshoppers Bigband unterwegs. „Wir wollen Jazz spielen, der uns Spaß macht“, sagt Braun. Dafür seien die Gründerväter damals angetreten und dafür träfen sich die Brasshoppers auch heute – im 30. Jahr ihres Bestehens. Einige der Gründer gehören nach wie vor zur Stammbesetzung. Ihr Jazz klingt nach Freiheit, nach Lust an den Melodien und nach zeitgenössischer Bigband-Musik. „Wir spielen aber keinen Free-Jazz“, betont Dirigent von Tegelen, „wir spielen vom Papier“. Allerdings nur so lange bis einer der Musiker zum Solo anstimmt: Dann bekommt er die Freiheiten, die viele Jazzmusiker so zu schätzen wissen. Dann darf er die vorgegebene Zahl der Takte selbst mit Leben füllen. „Jeder kann bei uns selbst entscheiden, ob er ein Solo spielen will oder lieber nicht“, sagt der Dirigent. Viele nutzen die Chance, bringen den Mut auf und freuen sich über den Applaus.